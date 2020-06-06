محافظ أسوان: الفترة القادمة ستشهد تغييرات فى المحليات لتزايد السلبيات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الفترة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل العام عقب الإنتهاء من مسابقة للوظائف الإشرافية العليا والتى تشمل نواب وسكرتيرى رئيس مركز ومدينة، وأيضاً رؤساء أحياء وقرى وسكرتيرى قرية وذلك لإحداث نقلة نوعية تتواكب مع تطلعات الشارع الأسوانى، وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى أن جولته المفاجئة كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الشوارع الرئيسية والداخلية ، وبعض المناطق السكنية والأسواق بمدينة أسوان رصد المحافظ خلالها تدنى مستوى النظافة العامة والإشغالات من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية بلوعات الصرف الصحى، فضلاً عن عدم إعادة الشئ لأصله لأحد كسورات المياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه أثناء الجولة استدعي مسئولى حى شرق حيث أمر برفع بعض الإشغالات للباعة الجائلين لمنتجات الفاكهة بجوار مسجد كيما ، موجهاً إلى تنظيم حملات لإزالة الإشغالات بسوق الشادر بالحصايا وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة من تسبب هذه الإشغالات في الإزدحام وإعاقة الحركة المرورية ، وأيضاً التلوث السمعى والبيئى.

وقال اللواء عطية، إنه استمع لشكاوى بعض المواطنين وخاصة المتعلقة بإستمرار طفح المياه بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد حيث أستدعى المسئولين عن الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإسراع فى إنهاء أعمال إحلال وتجديد مسافة 1200 متر من خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة وذلك بقطر 315 ملى، علاوة علي إنهاء ربط الشبكة الداخلية للصرف الصحى بمنطقة الزيداب أمام مطلع الصداقة بأطوال تصل إلى 3 كم، مشدداً على ضرورة إنشاء وتشغيل دورات مياه عمومية حريمى ورجال بمواقف السرفيس بالسيل الجديد بعد شكوى السائقين من عدم وجودها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة خلف مركز الشباب بمنطقة الناصرية.

والجدير بالذكر أن الجولة الميدانية للمحافظ شملت طرق و شوارع ومناطق السادات والنجدة وكسر الحجر والسيل الجديد وكيما والسماد والحصايا والنفق والمحطة .