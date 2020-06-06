اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: الفترة القادمة ستشهد تغييرات فى المحليات لتزايد السلبيات.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 02:08 م
محافظ أسوان: الفترة القادمة ستشهد تغييرات فى المحليات لتزايد السلبيات.. صور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الفترة القادمة ستشهد ضخ دماء جديدة فى شرايين العمل العام عقب الإنتهاء من مسابقة للوظائف الإشرافية العليا والتى تشمل نواب وسكرتيرى رئيس مركز ومدينة، وأيضاً رؤساء أحياء وقرى وسكرتيرى قرية وذلك لإحداث نقلة نوعية تتواكب مع تطلعات الشارع الأسوانى، وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى أن جولته المفاجئة كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الشوارع الرئيسية والداخلية ، وبعض المناطق السكنية والأسواق بمدينة أسوان رصد المحافظ خلالها تدنى مستوى النظافة العامة والإشغالات من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية بلوعات الصرف الصحى، فضلاً عن عدم إعادة الشئ لأصله لأحد كسورات المياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه أثناء الجولة استدعي مسئولى حى شرق حيث أمر برفع بعض الإشغالات للباعة الجائلين لمنتجات الفاكهة بجوار مسجد كيما ، موجهاً إلى تنظيم حملات لإزالة الإشغالات بسوق الشادر بالحصايا وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة من تسبب هذه الإشغالات في الإزدحام وإعاقة الحركة المرورية ، وأيضاً التلوث السمعى والبيئى.

وقال اللواء عطية، إنه استمع لشكاوى بعض المواطنين وخاصة المتعلقة بإستمرار طفح المياه بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل الجديد حيث أستدعى المسئولين عن الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإسراع فى إنهاء أعمال إحلال وتجديد مسافة 1200 متر من خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة وذلك بقطر 315 ملى، علاوة علي إنهاء ربط الشبكة الداخلية للصرف الصحى بمنطقة الزيداب أمام مطلع الصداقة بأطوال تصل إلى 3 كم، مشدداً على ضرورة إنشاء وتشغيل دورات مياه عمومية حريمى ورجال بمواقف السرفيس بالسيل الجديد بعد شكوى السائقين من عدم وجودها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة خلف مركز الشباب بمنطقة الناصرية.

والجدير بالذكر أن الجولة الميدانية للمحافظ شملت طرق و شوارع ومناطق السادات والنجدة وكسر الحجر والسيل الجديد وكيما والسماد والحصايا والنفق والمحطة .

 

 

 

DSC00357
 

 

DSC00363
 

 

DSC00371
 

 


محليات

محافظة اسوان

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة