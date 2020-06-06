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محافظ أسوان: إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية خلال اليوم

السبت، 06 يونيو 2020 07:02 م
محافظ أسوان: إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية خلال اليوم إزالة التعديات
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن استمرار حملات الإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستعادة أراضى الدولة والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب.

واكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان صحفي علي أنه تم اليوم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز دراو والتى نجحت فى إزالة 6 حالات تعدى على أراضى بناء وزراعية وسط مشاركة من مسئولى الوحدة المحلية والإدارة الزراعية و بمرافقة تشكيلات وقوات من مديرية أمن أسوان.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حملات التى يتم تنظيمها تمكنت من إزالة 509 حالة تعدى والتى قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى الآن وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة تضمنت إزالة 447 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 373 ألف و 727 م2 ، بجانب إزالة 65 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 205,1 فدان.

 وتابع أشرف عطية بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2 ، في حين تم إزالة 135 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 24 فدان و13 سهم.


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