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محافظة الوادى الجديد تستطلع أراء المواطنين لتحديد مواعيد العمل الرسمية فى الصيف

السبت، 06 يونيو 2020 03:57 م
محافظة الوادى الجديد تستطلع أراء المواطنين لتحديد مواعيد العمل الرسمية فى الصيف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت فى بيان رسمى له ، عن إجراء  استطلاع رأى بشأن تحديد الموعد الأمثل للعمل الرسمى وذلك لتعدد مطالب العاملين بالمحافظة بتعديل مواعيد العمل الرسمية خلال فصل الصيف ، حيث جرى طرح الإستطلاع على الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك وتضمن ثلاثة إختيارات وهى العمل  من ٧ صباحا حتي الواحدة ظهراَ أو العمل من ٧.٣٠ صباحاً حتي الواحدة ونصف ظهراَ، أو العمل من ٨ صباحاً حتي ٢ ظهراَ

وكان محافظ الوادي الجديد، قرر الأربعاء قبل الماضى، تعديل مواعيد العمل الرسمية فى المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، وأكد صدور القرار رقم 152 لسنة 2020، تعديل مواعيد العمل لتبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا وذلك في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديرية الخدمات بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، بدء تطبيق القرار فور صدوره على جميع الجهات المعنية في مراكز وقرى المحافظة، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة في أشهر الصيف، ولتقليل أوقات تواجد الموظفين العموميين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا" المستجد.

 

 


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