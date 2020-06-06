اليوم السابع
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مجلس مدينة العريش يعلن تطبيقه قرار وقف أعمال المبانى

السبت، 06 يونيو 2020 02:58 م
مجلس مدينة العريش يعلن تطبيقه قرار وقف أعمال المبانى التصدى للبناء المخالف
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له، انه استمرار لوقف أعمال البناء والإنشاءات وتنفيذا لقرار السيد رئيس الدوله وقف أعمال المبانى فى جميع عواصم المحافظات،  يتم وقف كافة أعمال المبانى داخل مدينة العريش أو تعلية أدوار او بناء أسوار  .

واهاب ماجد محمد رئيس المدينة بالمواطنين وقف كافة أعمال المبانى داخل مدينة العريش أو تعليه أدوار او بناء أسوار، واوضح البيان أن القرار يشمل من لديه رخصه مبانى وذلك حتى أشعار أخر.

وجاء فى البيان " ومن يقوم بأى أعمال إنشاءات أو تعلية سوف يعرض نفسه للمساءله القانونيه وسوف تصادر معدات البناء، وحرصا على سلامة الجميع الالتزام واحترام القرار ولحين إشعار آخر" ،وأن رئيس مدينة العريش قام إيقاف لأعمال تعليه داخل المدينة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش ، إجراء حملة تعقيم صباحية يومية للمقرات الادارية الحكومية بمجلس مدينة العريش، والمرور للوصول إليها عبر بوابات تعقيم .

واعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له، انه من منطلق الحفاظ على السلامه والصحه العامه وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وفي إطار المساهمة في تقديم الإجراءات الاحترازية والحفاظ علي حياة العاملين بالمجلس وحياة المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم ، يتم تعقيم مبنى رئاسة مجلس المدينه صباح كل  يوم تنفيذ لتعليمات  ماجد محمد رئيس المدينة.

 كما تم تزويد المجلس بالبوابة الالكترونية للتطهير والتعقيم ويدير منظومة التعقيم فريق الشئون الإدارية بالمجلس  برئاسة حسن نمر سمك وبدأ مجلس مدينة العريش حملة استعداد للصيف على شاطئ العريش برفع الرمال وإصلاح شبكة الإنارة .

واعلن مجلس مدينة العريش ، انه في إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف أصدر رئيس المدينة ماجد محمد تعليمات إلى إدارة تحسين البيئة، ورئاسة حي الساحل ببذل أقصى مجهوداتهم للعمل علي ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالي العريش والمصطافين خلال فصل الصيف .

ويقوم مجلس المدينة بحصر الاحتياجات من الكشافات، ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة، وتغيير المتهالك منها ، وبحث حالة الألسنة بالكورنيش و امكانية رفع كفاءتها أذا تطلب الأمر.

وسبق واعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، ان ماجد محمد احمد رئيس المدينة كلف رؤساء الأحياء بسرعةً الاستجابة لشكاوى المواطنين بفتح نوافذ اتصال اونلاين عبر صفحات مخصصة لتلقى شكاوى الأهالى والاستجابة الفورية لها ، ومراجعة مايتعذر حلها عليه .

 


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