مجلس محلى الكوثر بسوهاج ينفذ حملة نظافة وتطهير ورفع 25 طن مخلفات صلبة

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية لحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج حملة نظافة مكبرة بكافة أنحاء الحى في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل من أجل خلق بيئة حضارية و جمالية ونظيفة للمواطنين حيث استمرت الحلمة على مدار 4 أيام متتالية وتم رفع 25 طن مخلفات صلبه وقمامة وأتربه صرح بذلك أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر.

وأضاف رئيس الحى أن الحملة شملت منطقة عمارات التعاونيات والشارع الرئيسي ومنطقة النسيج اليدوى القديمة ومجمع الصناعات الصغيرة و المنطقة الصناعية الأولى والمرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب وتم قص وتهذيب الأشجار وزراعة أشجار بشارع معهد الكمبيوتر.

ومن جانبه أشار مدير العلاقات العامة بالحى أن الحملة شملت صيانة أعمدة الإنارة وإحلال وتغير لمبات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة بشارع معهد الخدمة الاجتماعية و منطقه مساكن منخفضة التكاليف وتم رش وتطهير مبنى مكتب البريد و مبنى مكتب تمويلى للقروض الصغيرة ومبنى مكتب القوى العاملة و رش مبنى الحماية المدنية و مبنى رئاسة المنطقة الصناعية وجارى العمل حسب المستجدات اليومية والأولوية لأماكن التجمعات حرصاً على سلامة المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث أسفرت الحملة عن رفع 25 طن تقريبا مخلفات صلبه وقمامة وأتربة ويتم صيانة جميع مناطق الحي تباعاً وفقاً لخطة موضوعة وباشتراك نواب رئيس الحي ومشرفي النظافة و الزراعة وفني الكهرباء وعمال النظافة والزراعة والبساتين ومعدات الحي وفريق عمل الرش والتطهير.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الثلاثة أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.