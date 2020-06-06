اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس محلى الكوثر بسوهاج ينفذ حملة نظافة وتطهير ورفع 25 طن مخلفات صلبة

السبت، 06 يونيو 2020 08:13 م
مجلس محلى الكوثر بسوهاج ينفذ حملة نظافة وتطهير ورفع 25 طن مخلفات صلبة تشجير شوارع سوهاج بعد إزالة القمامة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج حملة نظافة مكبرة بكافة أنحاء الحى في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل من أجل خلق بيئة حضارية و جمالية ونظيفة للمواطنين حيث استمرت الحلمة على مدار 4 أيام متتالية وتم رفع 25 طن مخلفات صلبه وقمامة وأتربه صرح بذلك أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر.

وأضاف رئيس الحى أن الحملة شملت منطقة عمارات التعاونيات والشارع الرئيسي ومنطقة النسيج  اليدوى القديمة ومجمع الصناعات الصغيرة و المنطقة الصناعية الأولى والمرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب وتم  قص وتهذيب الأشجار وزراعة أشجار بشارع معهد الكمبيوتر.

ومن جانبه أشار مدير العلاقات العامة بالحى أن الحملة شملت صيانة أعمدة الإنارة وإحلال وتغير لمبات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة  بشارع معهد الخدمة الاجتماعية و منطقه مساكن منخفضة التكاليف وتم رش وتطهير مبنى مكتب البريد و مبنى مكتب تمويلى للقروض الصغيرة   ومبنى مكتب القوى العاملة  و رش مبنى الحماية المدنية و مبنى رئاسة المنطقة الصناعية وجارى العمل حسب المستجدات اليومية والأولوية لأماكن التجمعات  حرصاً على سلامة المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث أسفرت الحملة عن رفع 25 طن تقريبا مخلفات صلبه وقمامة وأتربة ويتم صيانة جميع مناطق الحي تباعاً وفقاً لخطة موضوعة وباشتراك نواب رئيس الحي ومشرفي النظافة و الزراعة وفني الكهرباء وعمال النظافة والزراعة والبساتين ومعدات الحي وفريق عمل الرش والتطهير.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن  استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الثلاثة أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.


سوهاج

حى الكوثر بسوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

حملات تطهير

حملات نظاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة