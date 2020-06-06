اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس النواب العراقى يصوت بالموافقة على تعيين 3 وزراء جدد بالحكومة

السبت، 06 يونيو 2020 02:35 م
مجلس النواب العراقى يصوت بالموافقة على تعيين 3 وزراء جدد بالحكومة البرلمان العراقى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسة مجلس النواب العراقى، اليوم السبت التصويت بالموافقة على تعيين فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وكذلك الموافقة على تعيين إحسان عبد الجبار الشمري وزيرا للنفط، وكذلك وافق مجلس النواب العراقي على تعيين سالار عبد الستار وزيرا للعدل. 

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد أدى خلال الشهر الماضى، اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام البرلمان العراقي.

وصوت البرلمان العراقى على الحكومة الجديدة، ووافق البرلمان على وزيرى الداخلية والدفاع، كما وافق البرلمان على وزراء المالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالى.

وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمام البرلمان، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل، وليست حكومة أزمات، ونرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.

 

 

 

 


العراق

اخبار العراق

البرلمان العراقى

الحكومة العراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة