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مجلس الدولة يعلن المستندات المطلوبة من المندوبين المساعدين الجدد

السبت، 06 يونيو 2020 08:14 م
مجلس الدولة يعلن المستندات المطلوبة من المندوبين المساعدين الجدد مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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هنأ مجلس إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233 ، 239 لسنة 2020 ، من دفعتي 2014، 2015 ، وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:

 
5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) و3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
 
وحدد مجلس الدولة مواعيد التقديم على النحو التالي:
 
خريجي دفعة 2014 من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.
 
خريجي دفعة 2015 ، من يوم الاثنين 15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.
 
وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
 

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