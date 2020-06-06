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متحدث الجيش الليبى: أردوغان لن يخرج اليوم لتحية جيشه بسبب مقتل عشرات الأتراك

السبت، 06 يونيو 2020 10:49 م
متحدث الجيش الليبى: أردوغان لن يخرج اليوم لتحية جيشه بسبب مقتل عشرات الأتراك اللواء أحمد المسمارى
كتب عامر مصطفى

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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن هناك أشخاصا يتأثرون بالإعلام المضلل ومنهم قناة الجزيرة القطرية، موضحاً أن وسائل الإعلام المضللة صورت أن هناك انتصارا وهميا للميليشات في طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن ما حدث هو أن هناك أوامر عسكرية صدرت من قيادة الجيش الليبي بإطلاق حوار وطلبنا من الدول أن يكون هناك تعهد بعدم تقدم الميليشيات.

وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الأتراك أرسلوا أسلحة وطائرات مسيرة، وتراجعنا إلى نقطة آمنة واليوم المليشيات قامت بأكبر هجوم على مدينة سرت، ووصلوا إلى 30 كليو مترا غرب سرت ولكن القوات المسلحة استطاعت القضاء على كثير من عناصر تلك المليشيات بدعم القوات الجوية للجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية قامت اليوم بعمل رائع فلن يستطيع أردوغان أن يخرج ويحيي قواته لأنه تم القضاء على عشرات من قوات الجيش التركي وتدمير غرف عمليات في غرب مدينة سرت، مشيراً إلى أن الميليشيات استخدموا البوارج الحربية التركية والطائرات المسيرة ولكن تدخلت القوات الجوية الليبية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أنه تم دحر تلك الميليشات بعد قيامهم بهجوم كبير من كل الميليشيات وما زالت المعركة مستمرة، موضحاً أن العدو يصور الانتصار لكي يكون دافع معنوي لهم من أجل القيام بعمليات أخري.

وأردف متحدث الجيش الليبي، أن الميليشيات لن توافق على وقف إطلاق النار المقرر في إعلان القاهرة اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الاستراتيجة العامة للمنطقة تغيرت وستكون استراتيجية دولة تقاتل دولة أخري وهي تركيا والقضاء على الغزاة الأتراك".


المسماري

الجيش الليبي

الاتراك

ليبيا

طرابلس

حفتر

الوفاق

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