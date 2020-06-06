اليوم السابع
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خالد صلاح
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ماليزيا تسجل 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:38 ص
ماليزيا تسجل 38 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوالالمبور (رويترز)

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أعلن مسؤولون فى قطاع الصحة الماليزى، أن البلاد سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت ليصل العدد الإجمالى إلى 8304، وأبلغت وزارة الصحة عن وفاة واحدة مما يرفع عدد الوفيات إلى 117.

وسجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266، وأبلغت وزارة الصحة عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وكشف رئيس الوزراء محيى الدين ياسين النقاب عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الوباء.

 

 

 


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