اليوم السابع
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ماس كهربائي يتسبب فى تفحم محتويات شقة بالهرم

السبت، 06 يونيو 2020 01:03 ص
ماس كهربائي يتسبب فى تفحم محتويات شقة بالهرم حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشارت التحريات الأولية، في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الهرم، إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران، التي أدت إلى تفحم محتويات الشقة، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين أنها تقع بالطابق الأخير، وتفحم محتوياتها، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين المقيمين بها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة في منطقة الهرم، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال حريق بشقة سكنية، وتم محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
 
أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال. 
 
وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى. 
 
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون. 
 
 وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
 
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

حريق شقة

ماس كهربائي

قسم الهرم

أخبار الحوادث

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