مأساة عجوز أمريكى.. قصة عنف جديد للشرطة الأمريكية (فيديو)

قصة جديدة لعنف الشرطة الأمريكية أثناء التصدى للاحتجاجات على خلفية مقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، فقد أثار تعرض رجل يبلغ من العمر 75 عاما إلى الدفع على يد الشرطة فى مدينة نيويوك الأمريكية، إدانة واسعة فى الولايات المتحدة لهذا المشهد العنيف، لكن من ناحية أخرى احتج عشرات الضباط من مدينة بوفالو التابعة لولاية نيويورك على معاقبة اثنين من زملائهم على خلفية الواقعة، حيث قدم 57 ضابطا استقالتهم من شرطة المدينة على خلفية الواقعة التى أدت إلى إصابات خطيرة فى رأس الرجل المسن.