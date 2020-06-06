لجنتان للمرور اليومى على مستشفيات خدمات تشخيص وعلاج كورونا بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تشكيل لجنتين الأولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد على أن تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وإدارة الأزمات والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة وتكون مهام تلك اللجان المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة.

وتقوم اللجنتان بالمتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وقام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللجنة المشكلة برئاسته وبحضور مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجى والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة ونائب رئيس مدينة دمنهور بتفقد مستشفى شبراخيت المركزى ضمن المستشفيات الثمان عشر المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتمت متابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وكذا متابعة السجلات والانضباط الادارى وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى، كما قامت اللجنة بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها .

وكذا تم الاتصال داخليا ببعض المرضى والموجودين بقسم العزل بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم والخدمات المقدمة اليهم حيث أفادوا بأن الأمور تسير بشكل جيد وليس لديهم اى شكاوى .