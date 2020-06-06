اليوم السابع
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لجنة لمعاينة مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية وتحويلها لعزل صحى

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 ص
لجنة لمعاينة مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية وتحويلها لعزل صحى الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

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قال الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية، إنه من المقرر استقبال لجنة اليوم السبت، لمعاينة المستشفى لتحويلها لمستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تحويل الحالات المرضية العادية لمستشفيات الصحة والجامعة، لتفريغ المستشفى تمهيدا لاستقبال  مرضى الكورونا ،وبشأن الأربعة الأيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس، الجمعة" الخاصة بمن بات باستقبال الطوارئ بالمحافظة، لافتا إلى أنه جار التنسيق لتحديد أماكن بديلة للمستشفى .

وخصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر".

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر مبني مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام علي مساحة 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه إقامة تتسع لاستقبال 190 حالة.

وكذلك هناك 6 مستشفيات تم تخصيصها للعزل الصحي للمصابين والتي شملت مستشفيات ( الحميات  - الأمراض الصدرية  - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفي صيدناوي  " قسم العلاج الاقتصادي "  بإجمالي 301 سرير داخلي و 93 سرير بأقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعي بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.

كانت خصصت مديرتي التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية، 107  مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبي لمرضي فيرس كورونا  تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين في الزقازيق و مركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة    .

 

 

 


مستشفى الاحرار التعليمى

الشرقيه

عزل صحى

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