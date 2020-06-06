اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة المرور والمتابعة بالوادى الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الخارجة العام.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 07:19 م
لجنة المرور والمتابعة بالوادى الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الخارجة العام.. صور لجنة المرور والمتابعة تتفقد مستشفى الخارجة العام
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة المروروالمتابعة بالوادى الجديد أولى جولاتها اليوم السبت برئاسة قامت حنان مجدي نائب المحافظ وأعضاء اللجنة حيث قامت بالمرور على مستشفى الخارجة العام، وتفقدت اللجنة إنتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات .

كما التقت بالطاقم الطبي بقسم العزل واطمئنت علي توافر كافة مستلزمات الحماية للأطباء والتمريض وإجراءات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة كما اطمئنت على حالة المصابين الموجودين بالقسم.

ووجهت نائب المحافظ الشكر لكافة العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة علي الجهد المبذول في مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على أرواح المواطنين، كما وجهت بعرض الأجازات الإستثنائية لأعضاء الفريق الطبي من المستحقين علي اللجنة العليا للبت فيها، وصرف مكافأة دورية لكافة الأطباء والتمريض العاملين بأقسام العزل على مستوى المحافظة

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنة برئاسة حنان مجدى نائب المحافظ وعضوية مسئولي الرقابة الإدارية والأمن ومديرية الصحة والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بالمحافظة ، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق لمتابعة العمل بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا .

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة اليومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وإنتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات وإستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى .

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الخارجه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة