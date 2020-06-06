لجنة المرور والمتابعة بالوادى الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الخارجة العام.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

بدأت لجنة المروروالمتابعة بالوادى الجديد أولى جولاتها اليوم السبت برئاسة قامت حنان مجدي نائب المحافظ وأعضاء اللجنة حيث قامت بالمرور على مستشفى الخارجة العام، وتفقدت اللجنة إنتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات .

كما التقت بالطاقم الطبي بقسم العزل واطمئنت علي توافر كافة مستلزمات الحماية للأطباء والتمريض وإجراءات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة كما اطمئنت على حالة المصابين الموجودين بالقسم.

ووجهت نائب المحافظ الشكر لكافة العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة علي الجهد المبذول في مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على أرواح المواطنين، كما وجهت بعرض الأجازات الإستثنائية لأعضاء الفريق الطبي من المستحقين علي اللجنة العليا للبت فيها، وصرف مكافأة دورية لكافة الأطباء والتمريض العاملين بأقسام العزل على مستوى المحافظة

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تشكيل لجنة برئاسة حنان مجدى نائب المحافظ وعضوية مسئولي الرقابة الإدارية والأمن ومديرية الصحة والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بالمحافظة ، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق لمتابعة العمل بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا .

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة اليومية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وإنتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات وإستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى .



























