لجان للمرور على مستشفيات الزقازيق والعزل الطبى ودكرنس بالدقهلية.. صور

الشرقية-إيمان مهنى الدقهلية شريف الديب

أصدر نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، القرار رقم48 لسنه2020 بتشكيل لجنه مكونه من الدكتور أحمد عبدالحكيم مدير الإدارة الصحية الدكتور أسامة عبدالمسيح مسئول الطب الوقائي، إبراهيم عبدالله مصطفي مدير إدارة المتابعة الميدانية مركز عبدالمحسن عبدالباري مدير إداره التفتيش المالي مركز تختص هذه اللجنة المرور اليومي علي كافة المستشفيات و أماكن العزل ومتابعة حضور الأطقم الطبية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالولاية والعلاج والتأكد من توافر الخدمات الطبيه للحالات المتردده للتعامل معها لمواجة فيروس كورونا.

واستمرت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، فى أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الطبية، وغير الطبية، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، والمحال التجارية، بعد مواعيد الغلق، هذا بالإضافة إلى قيام الفرق الطبية بأعمال التطهير والجرد بجميع الأقسام الطبية بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، حيث يتم التطهير والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تم تكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والباعوض، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية، ومكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والالتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

كما باشرت لجنه المرور والمتابعة المشكلة بمحافظة الدقهلية، أعمالها بالمرور على مستشفيات دكرنس العام، والصدر بدكرنس، كمستشفيات للفرز لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محافظ الدقهلية إن المرور على المستشفيات المشار إليها استهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وايضا الأسرة اللازمة للمرضى ، وإن اللجنة تستمر فى أعمالها على مدار أسبوعين كاملين لتغطية كافة مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة والبالغ عددها 28 مستشفى.

واشار المحافظ إلى أنه سبق وأن أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة السيد نائب المحافظ، وأن اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال اية مشكلات طارئه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافة الأجهزة المعنية.