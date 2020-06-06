لا شبهة جنائية فى مصرع طفل أرض اللواء

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وذكر أفراد أسرته أنه أثناء لهوه بسطح العقار، اختل توازنه وسقط مما أسفر عن مصرعه نتيجة إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل سقط من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم به، مما أسفر عن مصرعه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعد السقوط هو المسبب الرئيسي الثاني للموت بفعل الحوادث في العالم، وأحد أكثر الإصابات شيوعًا، خصوصًا لدى كبار السن، وعاملو الإنشاء، الكهربائيون، عاملو المناجم، الدهانون أيضًا أصحاب مهن ذات معدل إصابات عالٍ نتيجة السقوط.

تزداد شدة الإصابة مع ازدياد ارتفاع السقوط لكنها تعتمد أيضًا على ملامح كل من الجسم والسطح وطريقة اصطدامهما، وتزداد فرصة النجاة إذا تم الهبوط على سطح شديد التشوه (سطح يمكن حنيه أو ضغطه أو تحريكه بسهولة) مثل الثلج أو الماء.

تتفاوت الإصابات الناجمة عن السقوط من المباني اعتمادًا على ارتفاع المبنى وعمر الشخص، والسقوط من الطابق الأول للمبنى (أعلى الطابق الأرضي) عادة ما يسبب إصابات ولكنها ليست قاتلة إجمالًا، فإن الارتفاع الذي يموت عنده 50٪ من الأطفال نتيجة السقوط يتراوح بين أربعة وخمسة طوابق (حوالي 12 إلى 15 مترًا أو 40 إلى 50 قدمًا) فوق سطح الأرض.