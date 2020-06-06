اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كينيا تحظر "المواد البلاستيكية" المستخدمة لمرة واحدة فى المناطق العامة

السبت، 06 يونيو 2020 03:16 م
كينيا تحظر "المواد البلاستيكية" المستخدمة لمرة واحدة فى المناطق العامة نفايات البلاستيك
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت دولة كينيا، حظر استخدام جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل زجاجات المياه في المتنزهات الوطنية والشواطئ والغابات والمناطق المحمية الأخرى.

جاء ذلك تأكيدا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ من قبل وزير السياحة في البلاد، نجيب بلالة، في رسالة كان بعث بها إلى الصناعيين الأسبوع الماضي.

ووفقا لأفريقيا نيوز، أنه بعد ثلاث سنوات من الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية أحد أكثرها صرامة في العالم يدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ تزامنا مع يوم البيئة العالمي.

وقال الوزير في بيان "إن هذا الحظر هو أول مرة يعالج التلوث البلاستيكي الكارثي الذي يؤثر على كينيا والعالم، ونأمل أن يحفز سياسات وإجراءات مماثلة داخل مجتمع شرق إفريقيا".

وذكر أنه قبل تفشي الفيروس التاجي، كانت كينيا تستقبل مليوني سائح سنويًا، تجذبهم الشواطئ الجميلة في المحيط الهندي واكتشاف الحيوانات الخمسة المميزة للسافانا.

وأشار الناشط البيئي ديبيش باباري ، إلى أول مركب شراعي مصنوع بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره ، والذي قام بجولة في 2019 في السواحل الكينية والتنزانية لزيادة الوعي بشأن التلوث البلاستيكي.

وأوضح باباري في بيان: "لقد رأينا الآثار الكارثية للبلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة على نظمنا البيئية والمجتمعات".

وأضاف "والآن، في عصر الوباء، لدينا مقعد في الصف الأمامي لنرى ماذا يحدث عندما ندمر كوكبنا".

كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، حيث يتم تصنيع الزجاجات البلاستيكية والفلين والقش والأغطية البلاستيكية الأخرى لاستخدامها مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها، تتأثر كينيا بالتلوث البلاستيكي ، بالإضافة إلى تغيير المناظر الطبيعية ، يمكن أن تخنق السلاحف، الماشية أو الطيور.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) أنه تم إنتاج أكثر من 8.3 مليار طن من البلاستيك على مستوى العالم منذ أوائل الخمسينات، حيث ينتهي حوالي 60% من هذا الحجم في مدافن النفايات أو في البيئة.

 


كينيا

الأمم المتحدة للبيئة

البلاستيك

حظر البلاستيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بحضور السيسى وحفتر وصالح.. تتضمن 14 محورا.. الرئيس: أمن ليبيا امتداد للأمن القومى المصرى ونطالب المجتمع الدولى بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.. ووقف إطلاق النار من 8 يونيو

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

نص كلمة الرئيس السيسى لإعلان "القاهرة " لحل الأزمة الليبية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

التعليم: حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن الامتحان ويتقدم بشكوى إلكترونية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

السيسى: مصر لم ولن تقوم بأى اتصال أو تنسيق مع أى طرف على حساب المصلحة الليبية

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة