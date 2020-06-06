كويكب بحجم ملعب كرة يمر اليوم بالقرب من الأرض على بعد 5 ملايين كم

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن من المترقب مرور كويكب بحجم ملعب كرة اليوم السبت 6 يونيو 2020 بالقرب من الأرض، وأشار رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الكويكب يعرف باسم 2002-NN4 وهو من النوع الذي يقلق العلماء بعض الشيئ ، لأنه كبير الحجم نوعا ما اذ يبلغ قطره حوالي 260 مترا.
وأضاف تاردس: ويسير بسرعة هائلة تبلغ حوالي 9 كم في الثانية الواحدة، ولذلك يخشى العلماء من تلك الكتل الهائلة والتي تسير بسرعات كبيرة في الفضاء لأنها اذا اصطدمت بالارض، فستكون نتائجها كارثية، موضحا :"ولكن لحسن الحظ من المتوقع أن تبقى هذه الصخرة على مسافة آمنة من الارض حيث انها ستمر على بعد أكثر من 5 ملايين كم ، أي أبعد من القمر بـ 13 مرة"
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