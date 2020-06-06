اليوم السابع
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خالد صلاح
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كولومبيا تعتقل 50 شخصا لتهريبهم نباتات وحيوانات

السبت، 06 يونيو 2020 07:59 ص
كولومبيا تعتقل 50 شخصا لتهريبهم نباتات وحيوانات الشرطة الكولومبية
رويترز

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قالت الحكومة الكولومبية في بيان يوم الجمعة إنها اعتقلت 50 شخصا ووجهت لهم اتهامات بالاتجار غير القانوني في نباتات وحيوانات في إطار جهود السلطات لحماية البيئة.

وتعد كولومبيا ثاني أكثر الدول في العالم من حيث التنوع البيولوجي بعد البرازيل كما أنها تضم أكثر من 50 ألف نوع من الحيوانات والنباتات التي تهددها إزالة الغابات.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا نسخة 2020 من اليوم العالمي للبيئة والذي يركز على التنوع البيولوجي. ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا سيتم عقد هذه الفعاليات من خلال شبكات الفيديو.

وقالت الحكومة إن "هؤلاء الأشخاص،الذين تاجروا بشكل غير قانوني في الحياة البرية الكولومبية النادرة، قاموا بالإعلان عن تلك الأنواع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال مجموعات التراسل الفوري وباعوها عند الطلب".

وخلال هذه العملية استعادت السلطات 502 نوع من الحيوانات و38 نوعا من النباتات و51 مترا مكعبا من الخشب.

وقالت الحكومة إنه تم اعتقال نحو 2200 شخص لارتكابهم جرائم في حق البيئة في 2020.


كولومبيا

نباتات

حيوانات

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