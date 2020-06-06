وكان عدد الحالات الجديدة التي يتم رصدها قد أصبح مستقرا بعد أن بلغ 79 حالة يوم 28 مايو لكن الرقم أخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب إصابات رصدت في الكنائس الصغيرة في منطقة إنشيون غرب العاصمة ومقاطعة جيونجي المحيطة بها. 
وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية سلسلة من العدوى الجماعية مرتبطة بالتجمعات الدينية والنوادي الليلية ومركز توزيع طلبات رئيسي في منطقة العاصمة منذ أن خففت قيود التباعد الاجتماعي يوم 6 مايو الماضي. 