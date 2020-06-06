سول (أ ش أ)

سجلت كوريا الجنوبية ،اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وهو أكبر عدد تسجله فى ثمانية أيام ما يرفع حالة التأهب بشأن الإصابات الجماعية الجديدة التى ظهرت في منطقة سول الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها- في بيان - إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات إلى 11719 حالة.. موضحة أن هذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ يوم 29 مايو عندما تم الإعلان عن 58 حالة.