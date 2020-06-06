كورنيش مطروح الآن.. الحياة فى الصيف كما لم ترها من قبل.. فيديو

مطروح حسن مشالى

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، من مدينة مرسى مطروح قدم خلاله أجواء ما بعد غروب الشمس من شاطئ روميل.

وخلال الأيام العادية يتوافد الآلاف من جميع المحافظاتت على شواطئ مرسى مطروح الساحرة، وتكون مشغولة تماما، وفى حالة صخب، لكن فى ظل ظروف أزمة كورونا تخلو الشواطئ من مرتاديها.

وقدم اليوم السابع الأجواء الليلية على كورنيش مدينة مرسى مطروح من شاطئ فيروز من الناحية الشرقية ومنطقة باب البحر وفى الناحية الغربية مدينة مرسى مطروح حيث جزيرة روميل.

وفى مثل هذه الأوقات كان يتوافد الالاف على شواطئ مطروح للاستمتاع بأوقاتهم فى فترة الصيف، ولكن بسبب غلق الشواطئ لأزمة كورونا لا يوجد مواطنين على الشواطئ، وتوقف الأنشطة الترفيهية والسياحية خلال هذه الفترة.