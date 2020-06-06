اليوم السابع
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كوبا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم السادس على التوالى

السبت، 06 يونيو 2020 10:20 ص
كوبا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم السادس على التوالى فريق طبى لمكافحة كورونا ومصابه بكورونا
هافانا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الكوبية، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجى إلى 2133 حالة، مشيرة إلى أن 1838 من المصابين تماثلوا للشفاء بمعدل تعاف بلغ 86.8 %، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، عن فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة في الوزارة قوله في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن الوباء - إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس لليوم السادس على التوالي. 

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. 

وكانت وزارة الصحة الكوبية، سلطت الأربعاء الماضى، سلطت الضوء على النتائج الجيدة التى يحققها عقار "بيومودلين تى" والاستفادة من تأثيره الوقائى فى الفئات المُعرضة للخطر بالتعرض للإصابة بالفيروس التاجى المستجد كورونا، وذلك في إطار العلاجات الوقائية لمكافحة الجائحة، ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا " الكوبية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن مدير قطاع الأوبئة بالوزارة فرانسيسكو دوران قوله في المؤتمر الصحفي اليومي ، إنه لوحظت فعالية العقار في تحسين أداء الجهاز المناعي ومنع العدوى بالفيروس التاجي المستجد ، مشيرا إلى أنه في حالة إصابة الأشخاص بالمرض فإن هذا العقار يساعدهم على التعافي دون مضاعفات. 

وأضاف المسؤول أنه تم تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس "كورونا " مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية ، ومن بينها : دور التمريض ، ومستشفيات الصحة النفسية ، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة. 

 


كوبا

كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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