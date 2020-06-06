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كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل اليوم بـ" سبت الأموات"

السبت، 06 يونيو 2020 02:53 م
كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل اليوم بـ" سبت الأموات" الانبا نيقولا
كتبت سارة علام

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تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر برئاسة البابا ثيؤدوروس الثانى بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم السبت بذكرى سبت الأموات.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة الأرثوذكسية رتبت على أن يكون يوم السبت الذي يسبق أحد العنصرة المقدس (السبت الذي قبل الخمسين) أن يقام فيه "تذكار جميع الراقدين منذ الدهر من آبائنا وأخواتنا"، وهو المعروف باسم "سبت الأموات".

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكنيسة تقول في صلاتها اليوم: "مع القديسين نَيِّح أيها المسيح أرواح عبيدك، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، بل حياة لا تفنى".

وتحتفل الكنائس المصرية، بينها القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، والكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، والكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي- غدا الأحد، بعيد العنصرة.

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