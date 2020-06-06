اليوم السابع
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كمامات مجانية لحماية الفقراء من كورونا بمدينة برتغالية

السبت، 06 يونيو 2020 08:51 م
كمامات مجانية لحماية الفقراء من كورونا بمدينة برتغالية أرشيفية
وكالات

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عمال في مصنع خاص للكمامات في مدينة كاسكايس البرتغالية، عمال فى مصنع خاص للكمامات في مدينة كاسكايس البرتغالية

ووفقا لصحيفة العين الإخبارية، بدأ كاسكايس وهو منتجع للأثرياء يقع على شاطئ البحر قرب لشبونة، الجمعة، إنتاج كمامات واقية خاصة به لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتلبية حاجة سكانه البالغ عددهم نحو 214 ألف نسمة.

وقال رئيس البلدية كارلوس كاريراس إن البلدية تأمل في أن تكون قادرة على ضمان "حماية مواطنيها على الأمد الطويل".

واشترت البلدية آلتين من الصين لتصنيع حوالى 5 ملايين قناع.

وستتوافر الأقنعة التي ستباع في مجموعات من 4 أقنعة في مقابل يورو واحد لدى أكثر من 400 موزع في هذه المدينة الواقعة في غرب لشبونة.

وأوضح رئيس البلدية: "بالنسبة إلى السكان الأكثر فقرا، ستكون هذه الأقنعة مجانية"، موضحا أنها "ستكون مجانية أيضا لمستخدمي وسائل النقل العام" حيث أصبح وضع القناع إلزاميا.

وأطلقت البلدية في وقت سابق مبادرة فريدة من نوعها في البرتغال تتمثل في تقديم اختبارات مجانية لكوفيد-19 لجميع سكانها.

وتعتمد مدينة كاسكايس التي تشكل السياحة فيها عمودها الفقري على استعادة ثقة السياح الأجانب من أجل إنعاش اقتصاد المنطقة.

وسجلت البرتغال التي لم تتضرر بشدة من وباء كوفيد-19 مثل الدول الأوروبية الأخرى، حوالى 34 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و1465 وفاة وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.


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