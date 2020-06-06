قطر تسجل حالتى وفاة و1700 إصابة جديدة بكورونا

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالتى وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 51 حالة، بحسب "فرانس 24".

وقالت الوزارة فى بيان صحافى على موقعها الإلكترونى اليوم، إنه تم تسجيل 1700 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الاصابات فى البلاد إلى 67195 حالة .

كما أشارت إلى تسجيل 1592 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالى المتعافين إلى 42527 حالة، ولفت البيان إلى فحص 5029 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 251391.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعى والمسافة الآمنة من الآخرين.