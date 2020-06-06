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قاتل شقيقه بالوراق: "المجنى عليه اشتبك معى فطعنته أثناء مشاجرة عائلية"

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 ص
قاتل شقيقه بالوراق: "المجنى عليه اشتبك معى فطعنته أثناء مشاجرة عائلية" جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل متهم بقتل شقيقه بالوراق، أن الجريمة وقعت دون أى سبق أو ترصد منه، حيث أن خلافه ومشاجرته كانت مع شقيقهما الثالث، إلا أن المجنى عليه تدخل لفض المشاجرة، واشتبك معه، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض، وأضاف المتهم أنه لم تربطه خلافات سابقة مع المجنى عليه، سوى بعض الخلافات الأسرية، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة كفر السليمانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، وأفادت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن القتيل يعمل بورشة، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأن مرتكب الجريمة شقيقه "عاطل".

 

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقهما الثالث، فاعتدى عليه المتهم بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الجريمة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه

 

 


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