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فيديو.. وزارة البيئة تنشر لقطات لأسماك القرش فى البحر الأحمر

السبت، 06 يونيو 2020 06:01 م
فيديو.. وزارة البيئة تنشر لقطات لأسماك القرش فى البحر الأحمر أسماك القرش
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إن أسماك القرش تلعب دورا حاسما فى الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية، من خلال الحفاظ على التوازن بين أنواع الفرائس، وإزالة الحيوانات المريضة، والمُصابة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر أحد البحار الذى يتميز بتواجد أسماك القرش بإجمالى 44 نوع، من أشهرها القرش الجيتار، والقرش المحيطى، والقرش أبيض الزعنفة، وأبو مطرقة، والثعلب، والرمادى، والقرش النمر، وأسود الزعنفة، والماكو.
 
 
وتعيش القروش فى مصر بشكل دائم، حيث تتواجد في البحر الأحمر فقط، ويعد عامل جذب سياحى كبير، مثل ما تشهده جزيرة الأخوين، ومنطقة الفنستون، والجزر البعيدة، جيث يتم تنظيم أغلب رحلات الغطس للبحث عن أنواع سمك القرش، وخاصة القرش الأبيض المحيطى، والكائنات البحرية حاليا لأنها تمثل عامل كبير ومهم فى التنوع البيولوجى، تُعد قيمة اقتصادية كبيرة، وجاذبة سياحيا.
 
وعن الأماكن التى توجد بها أسماك القرش بالبحر الأحمر، هى منطقة سان جون جنوب البحر الأحمر، وجزيرة أم قمر ومنطقة شعاب كارلوس شمال البحر الأحمر، وعرق سمية حول جزيرة الجفتون الصغير، وجزيرة أبو رمادة، وأبو الكيفان بسفاجا وجزر الأخوين والروكى جنوب البحر الأحمر وشعاب شرم والفنستون من أهم المناطق التى يقصدها السياح لمشاهدة أسماك القرش بالبحر الأحمر.
 
وتضم النظم البيئية البحرية لكل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، و17 نوعا من الثدييات البحرية، و4 أنواع من السلاحف البحرية، وأسماك القرش، و800 نوع من الطحالب والأعشاب البحرية، و209 نوعا من الشعاب المرجانية، وأكثر من 800 نوع من الرخويات، و600 نوع من القشريات، و350 نوعًا من الجلد شوكيات، بالإضافة إلى مئات الأنواع التى لم يتم اكتشافها حتى الآن.
 
 
 

وزارة البيئة

اسماك القرش

القروش

سمك القرش

اسماك القرش فى البحر الاحمر

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