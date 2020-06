فيديو.. متظاهرون يضرمون النار بضابط شرطة فى المكسيك والسبب "كمامة"

أضرم متظاهرون النيران في ضابط شرطة فى المكسيك احتجاجا على وفاة عامل تعرض للضرب المبرح من شرطي بسبب عدم ارتداء العامل كمامة واقية من كورونا، ووقع الحادث أثناء احتجاجات فى مدينة جوادالاخارا بولاية خاليسكو بغرب المكسيك حيث تجمع السكان المحليون للمطالبة بالعدالة للعامل جيوفاني لوبيز30 سنة ، الذى توفى بعد اعتقاله.

في الفيديو الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى، يمكن رؤية الضباط وهم يواجهون المتظاهرين عندما يصعد أحد الضباط على دراجته النارية، ركض متظاهر وراءه وصب السائل القابل للاشتعال على الضابط قبل إشعال النار فيه.

Let’s also not forget that Giovanni López, was arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death. Guadalajara wildin’ rn ✊🏼🇲🇽🙏🏼 #Jalisco #GiovanniLopez #justice pic.twitter.com/vZWmgdLfvB