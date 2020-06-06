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فيديو.. متظاهرون يضرمون النار بضابط شرطة فى المكسيك والسبب "كمامة"

السبت، 06 يونيو 2020 08:55 م
فيديو.. متظاهرون يضرمون النار بضابط شرطة فى المكسيك والسبب "كمامة" إضرام النار فى الضابط
كتب محمد جمال

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أضرم متظاهرون النيران في ضابط شرطة فى المكسيك احتجاجا على وفاة عامل تعرض للضرب المبرح من شرطي بسبب عدم ارتداء العامل كمامة واقية من كورونا، ووقع الحادث أثناء احتجاجات فى مدينة جوادالاخارا بولاية خاليسكو بغرب المكسيك حيث تجمع السكان المحليون للمطالبة بالعدالة  للعامل جيوفاني لوبيز30 سنة ، الذى توفى بعد اعتقاله.

في الفيديو الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى،  يمكن رؤية الضباط وهم يواجهون المتظاهرين عندما يصعد أحد الضباط على دراجته النارية، ركض متظاهر وراءه وصب السائل القابل للاشتعال على الضابط قبل إشعال النار فيه.

واندفع المتظاهرون نحوه ، لكنهم طردوه من قبل ضباط آخرين في ملابس مكافحة الشغب الذين قاموا بحماية الضابط ونقله إلى بر الأمان.

وأكد حاكم خاليسكو ، إنريكي ألفارو ، أن الضابط أصيب في المظاهرة مع خمسة آخرين في قوة الشرطة.

وأُلقي القبض على نحو 26 شخصاً ، بينما أُحرقت ثلاث سيارات دورية.

وكان المتظاهرون يصرخون "قتلت الدولة جيوفاني" وهم يسعون للعدالة في قضية لوبيز الذي توفي بعد أن اعتقلته الشرطة البلدية في إكستلاواكان دي ميمبريلوس بولاية خاليسكو، ويزعم المحتجون أن عامل البناء توفي بعد تعرضه للضرب على يد الشرطة الشهر الماضي.


المكسيك

النار

ضابط شرطة

خاليسكو

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