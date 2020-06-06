فيديو.. كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا للخط الساخن 105 لمواجهة كورونا؟

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على فيس بوك عن الوظائف الهامة التى يقدمها تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض ليكون بديلا سريعا عن الخط الساخن 105.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن كيف يكون تطبيق صحة مصر بديلا عن الخط الساخن 105 للاستفسار عن كورونا والإبلاغ عن المشتبه بهم .

1- لو شاكك فى اصابتك بكورونا تستطيع الإبلاغ من خلال تطبيق صحة مصر الذى يقوم بتوصيل بياناتك لـغرفة عمليات الوزارة لتقديم الدعم الكامل لك .

2- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن إصابتك أو أى شخص مصاب بالمرض.

3- تستطيع رؤية خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا بالنطاق الجغرافى وتستطيع رؤية عنوانها وأرقام الهواتف التى تجعلك تتواصل معهم بسهولة.

4- يقوم التطبيق بتقديم تنبيهات عند دخولك منطقة تخضع للحجر الصحى أو ترتفع فيها معدل الإصابات بكورونا.

5- تستطيع من خلال التطبيق التعرف على جميع إرشادات العزل المنزل وآليات الوقاية من العدوي.

6- يمكنك التطبيق من التعرف على أفضل الأدوية التى يمكن أن تحصل عليها أثناء العزل المنزلي.

7- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن حالتك الصحية يوميا فى العزل المنزلى .

8- يوضح لك خريطة خطط التعايش ومراحلها منعا لتفشى كورونا .

9- يمكنك من التعرف على اخر الاخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء.

10- تستقبل اشعارات وتنبيهات يومية موجهة ليك طبقا لحالتك الصحية.