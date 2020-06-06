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فيديو.. "زفة" فى شوارع بلبيس بالشرقية رغم التحذيرات من انتشار كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 03:50 م
فيديو.. "زفة" فى شوارع بلبيس بالشرقية رغم التحذيرات من انتشار كورونا
الشرقية – فتحية الديب

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بالرغم من قرارات الحكومية من حظر التجمعات، خرج أهالى بندر مدينة بلبيس فى شوارع المنطقة، للمشاركة في مرور "زفة" لنقل أثاث عروسة، بالرغم من خطورة التجمعات وما تسببه من خطر انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، احتشد المئات فى "الزفة".

وبالتواصل مع مصدر بمجلس مدينة بلبيس، أفاد أن الفيديو كان لزفة عروسة بالمنطقة أمس، وقام أقاربها بزفتها سيرا على الأقدام من أمام مسكنها حتى مسكن الزوجية بشارع مجاور لمنزل أسرتها، وعند علم الأجهزة التنفيذية بالتجمع، تم التوجه على الفور وتفريهم ولم يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق.

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 


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