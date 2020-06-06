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فيديو.. رفع علم فلسطين داخل تل أبيب احتجاجا على مخططات الضم

السبت، 06 يونيو 2020 10:52 م
فيديو.. رفع علم فلسطين داخل تل أبيب احتجاجا على مخططات الضم محتجون إسرائليون يرفعون علم فلسطين فى تل أبيب
كتب مصطفى عنبر

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رفع محتجون إسرائليون العلم الفلسطيني، في قلب ميدان رابين بمدينة تل أبيب احتجاجا على مخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، بأن علم دولة فلسطين ظهر في ميدان رابين وسط مدينة تل أبيب، خلال مسيرة تظاهرية دعت إليها حركات السلام الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن المظاهرة التي دعت لها حركات السلام والقوى اليسارية الإسرائيلية شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجا على مخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لتفريق المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.


اسرائيل

فلسطين

تل ابيب

الضفة الغربية

نتنياهو

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