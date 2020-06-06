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فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 11:17 ص
فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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دعاء مؤثر قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث تضرع إلى الله تعالى في نهاية خطبة الجمعة أمس ليرفع الله عنا الوباء.

وقال هاشم: "اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم إنا نسألك وأنت على كل شىء قدير، ليس لنا رب سواك نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم".
 

واعتلى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، درجات منبر الجامع الأزهر الشريف، خطيبا لصلاة الجمعة أمس ، وذلك فى أول جمعة منذ 20 مارس الماضى، ومرور 66 يوما على آخر جمعة شهدها الجامع، قبل قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرار بغلق الجامع نظرا لجائحة انتشار فيروس كورونا.

ووجه هاشم، خلال الخطبة 4 رسائل إلى العالم بأسره إلى الإنسانية والبشرية جمعاء على مختلف مذاهبهم وعقائدهم أولها: أن ما وقع فى الأمة من وباء عجز عنه عباقرة الطب والعلم الحديث له دلالة أن هذا الكون له خالق قادر على كل شيء.

الرسالة الثانية: إلى أمتنا الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها، توبوا إلى الله لأنه حق ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.

الرسالة الثالثة: لأصحاب المال فى العالم أن تعاونوا أيها الأغنياء مع الفقراء والمرضى، يا أيها الأفراد ويا كل الدول الغنية أعينوا إخوانكم فى الدول الفقيرة فى هذا الوباء وفى هذا العلاج.

الرسالة الرابعة: إلى القائمين على الأسرة البيضاء إلى الممرضين والأطباء تفانوا فى عملكم واعلموا أن ما تقومون به أعظم عبادة.


احمد عمر هاشم

دعاء أحمد عمر هاشم

كورونا

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

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