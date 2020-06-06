اليوم السابع
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فيديو.. حصان تابع لشرطة لندن يدهس متظاهرا ضد العنصرية بداونينج ستريت

السبت، 06 يونيو 2020 08:08 م
فيديو.. حصان تابع لشرطة لندن يدهس متظاهرا ضد العنصرية بداونينج ستريت الشرطى على الأرض
كتب محمد جمال

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ونشرت سكاى نيوز فيديو يوضح إبعاد المتظاهرين لرجل شرطة يعتلى حصانه وإلقاؤة على الأرض، وقام المتظاهرون باستخدام الزجاجات فى إبعاد عناصر الشرطة.
 

 

وفى وقت سابق اليوم ، تم تخريب تمثال ونستون تشرشل فى ساحة البرلمان حيث شارك الآلاف فى مسيرة حياة سوداء، وحاصر ضباط الشرطة النصب التذكارى بعد أن تم كتابة كتابات خضراء عليه في وقت سابق اليوم، وتظهر الصور بعض المتظاهرين يتسلقون التمثال وهم يحملون لافتات، يأتى ذلك بعد مظاهرة سلمية إلى حد كبير بدأت في وقت سابق بعد ظهر السبت.

 


بريطانيا

فلويد

مقتل جورج فلويد

العنصرية

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