فيديو.. حصان تابع لشرطة لندن يدهس متظاهرا ضد العنصرية بداونينج ستريت

If 2020 couldn’t get any weirder, a horse is on the loose in the streets of London running into people 💀 pic.twitter.com/4qgxuk3flZ — LP ☬🛫 (@thfclp__) June 6, 2020

وفى وقت سابق اليوم ، تم تخريب تمثال ونستون تشرشل فى ساحة البرلمان حيث شارك الآلاف فى مسيرة حياة سوداء، وحاصر ضباط الشرطة النصب التذكارى بعد أن تم كتابة كتابات خضراء عليه في وقت سابق اليوم، وتظهر الصور بعض المتظاهرين يتسلقون التمثال وهم يحملون لافتات، يأتى ذلك بعد مظاهرة سلمية إلى حد كبير بدأت في وقت سابق بعد ظهر السبت.