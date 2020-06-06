فيديو.. اشتعال نيران فى مستودع شركة أمازون بولاية كاليفورنيا

كتبت: نهال أبو السعود

اشتعلت النيران فى مستودع تابع لشركة أمازون حيث يمكن رؤية أعمدة دخان كثيفة تخرج من المبنى في ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث هب رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتظهر المناظر الجوية للنار أن أقسام كاملة من المستودع والسقف قد انهارت.

وجاء الإبلاغ في حوالي الساعة 5:30 صباحًا ووصلت المساعدة المتبادلة من جميع أنحاء مقاطعة سان برناردينو والوكالات المحيطة الأخرى لمكافحة الحريق، حسبما قال المتحدث باسم مدينة ريدلاندز كارل بيكر لشبكة CNN.

وقال بيكر إن حوالي 100 موظف تم إجلاؤهم وتمكنوا من الوصول إلى بر الأمان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات لم تتأثر النيران بأي مواقع أمازون قريبة.

وقالت أمازون في بيان لشبكة CNN: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء المحليين والمستجيبين الأوائل. لقد تم تشغيل هذا الموقع من قبل طرف ثالث وسوف ندعمهم طوال هذه العملية".

فيما قال جيم توبولسكي، رئيس إطفاء ريدلاندز إنهم سيبدأون تحقيقًا في سبب الحريق، وإن المبنى جديد لديه أحدث وسائل الحماية من الحرائق.

وقالت أمازون إن المبنى يديره Kuehne و Nagel، وهي شركة تابعة لجهة خارجية تساعد أمازون في شحن سلع كبيرة جدًا للعملاء.

وأكدت الشركة إن أمازون تتوقع الحد الأدنى من التأثير على العملاء ، حيث يمكن تلبية طلبات العملاء من مواقع أخرى.