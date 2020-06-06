اليوم السابع
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فيديو ..إزالة برج مخالف على نهر النيل بمحافظة المنيا فى 10 ثوانى

السبت، 06 يونيو 2020 12:44 م
فيديو ..إزالة برج مخالف على نهر النيل بمحافظة المنيا فى 10 ثوانى إزالة برج مخالف
كتبت أسماء نصار

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ينشر "اليوم السابع" فيديو لإحدى التعديات الصارخة  على نهر النيل فى محافظة المنيا والتى تمت إزالتها مؤخرا بالتعاون مع العديد من جهات الدولة فى 10 ثوانى.
 
 
وتعد إزالة هذا البرج المخالف نموذجا من نماذج ترسيخ دعائم الدولة ( مصر قوية ) التى تؤكد أنه ومهما طال الوقت لا تراجع ولا تهاون مع أي معتد علي نهر النيل.
 
وأكدت وزارة الرى على مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
 
ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .
 
الجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 

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