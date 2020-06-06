فوكس نيوز: "أوبك" توافق على خفض الإنتاج حتى نهاية يوليو

كتبت: نهال أبو السعود

ووافقت أوبك على تمديد خفض الإنتاج البالغ 9.7 مليون برميل يوميًا لشهر إضافي في محاولة للتقليل من العرض الزائد في السوق لا يزال الأمر بحاجة إلى موافقة حلفاء المجموعة.

ووفقا لفوكس نيوز فمن المقرر أن تقوم أوبك وروسيا وحلفاؤها يوم السبت بتمديد التخفيضات القياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو بعد تضاعف أسعار الخام في الشهرين الماضيين على خلفية جهودهم لسحب ما يقرب من 10% من الإمدادات العالمية من السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز في تصريحات افتتاحية مع بدء اجتماع أوبك + قبل قليل "لدينا اليوم أسباب للتفاؤل الحذر بشأن المستقبل ، لكننا لم نخرج من الغابة بعد وما زالت هناك تحديات أمامنا". وحث المجموعة على إظهار الوحدة والتوصل إلى قرار سريع.

قبل الاجتماع ، أبدى سوق النفط تفاؤلاً بشأن الاتفاق حيث ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 5.72 % ليستقر عند 39.55 دولار ، في حين ارتفع خام برنت القياسي الدولي 5.78 % ليستقر عند 42.30 دولار.

وبموجب الاتفاقية الحالية التي تم تحديدها خلال اجتماع استمر عدة أيام في أبريل ، خفضت المجموعة المكونة من 23 عضوًا الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 مايو وحتى نهاية يونيو.

كما ستبدأ التخفيضات في الاختلاف فمن يوليو حتى نهاية عام 2020 ، سيتم نقل 7.7 مليون برميل في اليوم ، تليها 5.8 مليون برميل في اليوم من يناير 2021 حتى أبريل 2022.

وجاءت التخفيضات التي تعتبر الأكبر في التاريخ مع انخفاض الطلب على النفط بسبب تفشي كورونا والإغلاقات التي تسبب بها وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن حوالي ربع الطلب انخفض في أبريل حيث بقي مليارات الأشخاص حول العالم في منازلهم .