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فوائد تناول عصير الطماطم على صحة جسمك وبشرتك

السبت، 06 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد تناول عصير الطماطم على صحة جسمك وبشرتك عصير الطماطم - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الطماطم من أشهر أنواع الخضراوات التى يفضلها الكثيرون وتدخل فى إعداد الكثير من الأكلات، فضلا عن ذلك تحتوى الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، ويعتبر عصير الطماطم من أفضل أنواع العصائر التى ينصح بتناولها دائما وخصوصا فى فصل الصيف.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد عصير الطماطم هى:

1:يحتوى عصير الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين الذى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

2: قد يساعد تناول عصير الطماطم بانتظام على تحفيز حركة الأمعاء ، كما  يحتوى عصير الطماطم على نسبة عالية من الألياف ويعمل كملين خفيف يمكن أن يساعد في منع الإمساك

3: يحتوى عصير الطماطم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى وحمايته من الامراض والفيروسات.

4: يحتوي عصير الطماطم على مغذيات نباتية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين مع فيتامين سي المعروف بحماية العين من المشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

5:يحتوى عصير الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

6:ينصح بتناول عصير الطماطم دائما وذلك للحد من خطر الاصابة بمشاكل الجهاز التنفسى والوقاية من الربو.

7:يحتوى عصير الطماطم على  بعض الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

8:تحتوى الطماطم على كمية عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

9:ينصح بتناول عصير الطماطم لتعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من ألم المفاصل، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

10:تحافظ الطماطم على صحة ونضارة البشرة وتحميها من الالتهابات والمشاكل الجلدية، كما انها تحتوى على بعض الفيتامينات الهامة لصحة الشعر.

 


عصير طماطم

فوائد عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم

عصير

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