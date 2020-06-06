اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فضيحة.. تركيا تمنع نشر تقارير التعذيب فى مراكز الشرطة

السبت، 06 يونيو 2020 12:51 م
فضيحة.. تركيا تمنع نشر تقارير التعذيب فى مراكز الشرطة تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تقرير أعدته في 2017 و 2019، فيما يتعلق بالتعذيب الممنهج فى مراكز الشرطة التركية فيما رفض النظام التركى نشره وعلق الأكاديمي التركى كرم ألتيبارماك "إذا لم يسمح له بالنشر، فانا لدى شكوك حول التعذيب" بحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi، ووفقا للتقرير، برز موضوع التعذيب المنهجي فى مراكز الأمن التركية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع ظهور صور تعذيب مواطن تركى تم القبض عليه كمسؤول عن مقتل ضابط شرطة في إدارة شرطة مقاطعة ديار بكر.

 

بينما أنكر نائب وزير الشؤون الداخلية إسماعيل تشاتاكلي، واقعة التعذيب التى تعرض لها المواطن وزعم أن تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تفيد بعدم وقوع حوادث تعذيب.

 

 وتراجع المسئول التركى مؤخرا، وذكر وزير الشؤون الداخلية التركى على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى تويتر فى إشارة منه منه إلى أن تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب قد تم منعها من النشر من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية قائلاً: "مؤخراً، قلت أن اللجنة الأوروبية المناهضة للتعذيب قد ذكرت فى تقاريرها لعامى 2017-2019 أنه لا توجد واقائع تعذيب فى تركيا. ولكن على عكس ما ورد فإن حكومة العدالة والتنمية لم تسمح بنشر تقارير اللجنة لعامى 2017-2019 للرأى العام."

 

وكانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة قد أعدت 29 تقريراً فى دراسة حول حالات التعذيب في تركيا حتى اليوم، تم الإعلان عن 25 منهم، ولم تسمح حكومة حزب العدالة والتنمية بالكشف عن 4 تقارير أخرى. وأن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تسمح بنشر تلك التقارير منذ إبريل لعام 2016. 


تركيا

تعذيب

الشرطة التركية

التعذيب فى السجون التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

الرئيس السيسى: حفتر و صالح برهنا على رغبتهما فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

وقف إطلاق النار وحل سياسى شامل بليبيا.. أبرز بنود مبادرة السيسى وحفتر وعقيلة

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. وأطلب من الرئيس السيسي وقف نشاطها فى ليبيا

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تتصدى بحسم للمخالفين لإجراءات مواجهة وباء كورونا.. ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و3 آلاف سيارة مخالفة.. غلق 258 مطعما ومحلا مخالفا.. ومنع إقامة 3 حفلات زفاف بالمحافظات

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 6 آلاف سائق لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 14 يوما فى العزل الصحى

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسى حريص على استقرار ليبيا.. وتركيا تدعم الإرهاب

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسي: قلقون من ممارسات بعض الأطراف في ليبيا

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

كاف يحدد أول سبتمبر للقيد وانطلاق دورى الأبطال والكونفدرالية فى أكتوبر

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

بث مباشر ..مؤتمر صحفى للسيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر بقصر الاتحادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة