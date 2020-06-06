فضيحة.. تركيا تمنع نشر تقارير التعذيب فى مراكز الشرطة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تقرير أعدته في 2017 و 2019، فيما يتعلق بالتعذيب الممنهج فى مراكز الشرطة التركية فيما رفض النظام التركى نشره وعلق الأكاديمي التركى كرم ألتيبارماك "إذا لم يسمح له بالنشر، فانا لدى شكوك حول التعذيب" بحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi، ووفقا للتقرير، برز موضوع التعذيب المنهجي فى مراكز الأمن التركية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع ظهور صور تعذيب مواطن تركى تم القبض عليه كمسؤول عن مقتل ضابط شرطة في إدارة شرطة مقاطعة ديار بكر.

بينما أنكر نائب وزير الشؤون الداخلية إسماعيل تشاتاكلي، واقعة التعذيب التى تعرض لها المواطن وزعم أن تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تفيد بعدم وقوع حوادث تعذيب.

وتراجع المسئول التركى مؤخرا، وذكر وزير الشؤون الداخلية التركى على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى تويتر فى إشارة منه منه إلى أن تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب قد تم منعها من النشر من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية قائلاً: "مؤخراً، قلت أن اللجنة الأوروبية المناهضة للتعذيب قد ذكرت فى تقاريرها لعامى 2017-2019 أنه لا توجد واقائع تعذيب فى تركيا. ولكن على عكس ما ورد فإن حكومة العدالة والتنمية لم تسمح بنشر تقارير اللجنة لعامى 2017-2019 للرأى العام."

وكانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة قد أعدت 29 تقريراً فى دراسة حول حالات التعذيب في تركيا حتى اليوم، تم الإعلان عن 25 منهم، ولم تسمح حكومة حزب العدالة والتنمية بالكشف عن 4 تقارير أخرى. وأن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تسمح بنشر تلك التقارير منذ إبريل لعام 2016.