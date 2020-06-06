اليوم السابع
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فرنسا تسجل 31 وفاة بفيروس كورونا والإجمالى يتجاوز 29 ألفا

السبت، 06 يونيو 2020 11:47 م
فرنسا تسجل 31 وفاة بفيروس كورونا والإجمالى يتجاوز 29 ألفا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
رويترز

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قالت الحكومة الفرنسية على موقعها الالكترونى، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 31 شخصا اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 29142.

وتسجل فرنسا خامس أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.  

وبعد ساعات من إعلان فرنسا سيطرتها على فيروس كورونا المستجد، يحتفل الفرنسيون في العاصمة "باريس" بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث عادت المطاعم والحانات والكافيهات للعمل مجددا بعدما خففت الحكومة الفرنسية من الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وامتلأت المطاعم والحانات وغيرها بالفرنسيين في العاصمة "باريس" بعد أغلاق دام نحو 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت لقطات فيديو وصورا تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تكدس الفرنسيين في المطاعم والكافيهات.

 

 

 
 

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