فرنسا تحظر احتجاجات عند السفارة الأمريكية وبرج إيفل فى باريس

رويترز

حظرت الشرطة الفرنسية مظاهرات كان مقررا تنظيمها أمام السفارة الأمريكية وفي الحدائق القريبة من برج إيفل في باريس اليوم السبت مع تصاعد موجة الاحتجاجات في أنحاء العالم على موت جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة باريس يوم الجمعة نها قررت حظر المظاهرات بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لاقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.

واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما، توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في منيابوليس يوم 25 مايو أيار.

ورفضت سبيث ندياي المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء مقارنات بين عنف الشرطة في فرنسا والولايات المتحدة وقالت إنه لا يوجد عنف ممنهج من جانب الدولة في فرنسا وإنه يجري التحقيق في الحوادث بشكل كامل ومعاقبة المسؤولين .

وقالت شرطة باريس في بيان إنه تم وصف احتجاجات اليوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مظاهرات ضد عنف الشرطة.

وأضافت أن هذا أثار مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية كما حدث في احتجاجات تراوري حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين.

ووجهت لبعض مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا في السنوات الأخيرة اتهامات باستخدام القوة بشكل غير متناسب ولا سيما خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في 2018 و2019.

وترفض الحكومة دائما مصطلح " عنف الشرطة" على الرغم من الانتقادات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان.

ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في بداية العام خطة لتحسين أخلاقيات قوات الأمن.