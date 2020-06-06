فرنسا تؤكد للصين دعمها لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" فى هونج كونج

باريس (رويترز)

قال مسؤول من قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الصينى شى جين بينغ بأنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية فى هونج كونج، مؤكدا استمراره فى دعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" المتعلق بحكم بكين لهذه المدينة.

وقال المسؤول لرويترز اليوم السبت "قال الرئيس (ماكرون) إنه يتابع عن كثب الوضع (فى هونج كونج) وأكد على دعم فرنسا لمبدأ 'دولة واحدة ونظامان'".

وأقرت الصين تشريعا أمنيا لهونج كونج يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون وبعض أصحاب الشركات من أن يشكل تهديدا لوضع المدينة شبه المستقل ودورها كمركز مالى عالمي.

وأشعل التشريع الصينى الجديد التوترات بين واشنطن وبكين، ودفع الاتحاد الأوروبى لأن يعبر الأسبوع الماضى عن شعوره "بقلق عميق" إزاء الخطوة.

وقال المسؤول إن قضية هونج كونج نوقشت خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعة ونصف الساعة أمس الجمعة بين ماكرون والرئيس الصيني.

وكان قصر الإليزيه قد أشار إلى المكالمة فى بيان صدر عنه فى وقت متأخر أمس الجمعة، إلا أنه لم يتطرق إلى مناقشة مسألة هونج كونج.

وأشار البيان أيضا إلى التعاون فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وقال إن ماكرون أكد على الدور الأساسى لمنظمة الصحة العالمية التى تتهمها واشنطن بسوء التعامل مع الأزمة.