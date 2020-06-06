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فتح باب التشعيب الالكترونى لطلاب الفرقة الاعدادى بكلية هندسة جامعة حلوان

السبت، 06 يونيو 2020 01:11 م
فتح باب التشعيب الالكترونى لطلاب الفرقة الاعدادى بكلية هندسة جامعة حلوان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية هندسة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادى بكلية الهندسة بحلوان للألتحاق بأقسام الفرقة الأولى بالكلية، يأتى ذلك تحت رعاية دالدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية، وذلك فى ظل خطة الجامعة  لمواكبة التحول الرقمى،  حيث تولى جامعة حلوان اهتماما كبيرا بكل ما يتعلق بمصلحة الطالب الذي يعد أساس العملية التعليمية.
 
وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إنه يمكن للطالب تسجيل بياناته بالدخول على الموقع الالكترونى التالى:
http://app2.helwan.edu.eg/EngHelwan
 
وأوضحت الجامعة أنه فى حالة الدخول لأول مرة على الموقع  تظهر للطالب شاشة يقوم باستكمال كافة بياناته الخاصة ( اسم الطالب الرباعي - الاسم باللغة الانجليزية - الرقم القومي- رقم الجلوس - الجنسية - اسم ولى الأمر-  تليفون ولى الامر - النوع -  تليفون الطالب - البريد الالكترونى- عنوان الطالب- صورة الطالب )، ثم استكمال الرغبات الخاصة بالطالب، وعند الانتهاء من تسجيل الرغبات يقوم الطالب بالضغط على زر حفظ بيانات الطالب .
 
وفى حالة رغبة الطالب فى تعديل البيانات يقوم الطالب بادخال الرقم القومى (رقم الجلوس فى حالة الطلاب الوافدين )، وكلمة السر ثم يضغط على تسجيل الدخول لتظهر له شاشة  بياناتة المسجلة، ثم الضغط على زر تحديث اذا كان يرغب فى التعديل، وفى حالة الرغبة في حذف الطلب بالكامل يقوم بالضغط على زر حذف، وعند الرغبة فى طباعة الافادة يقوم الطالب بالضغط على زر افادة و طباعتها والاحتفاظ بها .
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