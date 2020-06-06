اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فتح المقاهى والفنادق فى العاصمة الأردنية.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 10:00 م
فتح المقاهى والفنادق فى العاصمة الأردنية.. صور إعادة فتح المقاهى فى الأردن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لمواطنين في العاصمة الأردنية عمان، بعد إعادة فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلا بدءا من، السبت، وذلك في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أضر باقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

2020-06-06T193633Z_843888385_RC2V3H9Z0R7F_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN-(1)

وصمد الأردن أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذ خطوات مبكرة في منتصف مارس تشمل تقييد حركة تنقل السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

2020-06-06T192521Z_1073196960_RC2V3H9OY3MN_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN-(1)
 
2020-06-06T193934Z_2100788219_RC2V3H91R62C_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN

وخففت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس. وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة.

2020-06-06T193935Z_1841488308_RC2V3H9B7H5H_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN-(1)
 
2020-06-06T194146Z_98315434_RC2V3H99GYO5_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN

وقال مسؤولون إن السبب وراء التخفيف الأخير لإجراءات العزل العام هو الانخفاض الحاد للإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات في اليوم خلال الأسبوع الماضي.

2020-06-06T195646Z_1285682178_RC2V3H96Y3VZ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-JORDAN-REOPEN

الاردن

مقاهى الاردن

كورونا

فيروس كورونا

قيود كورونا

حكومه الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن يثمن جهود مصر لحل الأزمة الليبية

السبت، 06 يونيو 2020 03:56 م

الأردن: إعلان القاهرة للأزمة الليبية يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية

السبت، 06 يونيو 2020 03:24 م

الأردن يحذر من العودة للحظر فى حالة تسجيل أكثر من 10 إصابات كورونا فى أسبوع

السبت، 06 يونيو 2020 05:00 ص

الأردن يعاود فتح الفنادق والمقاهى في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م

عاهل الأردن: مستعدون لتسخير قطاع الصناعات الدوائية للمساهمة فى إنتاج لقاح كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 06:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة