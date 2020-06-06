اليوم السابع
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غلق 6 محال تجارية وورشة وتشميع سايبر بحملة مكبرة فى طوخ

السبت، 06 يونيو 2020 04:35 ص
غلق 6 محال تجارية وورشة وتشميع سايبر بحملة مكبرة فى طوخ غلق وتشميع الورش والمحال المخالفة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ فى القليوبية، بقيادة سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ، بشن حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد حظر فتح المحلات التجارية والحرفية فى تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأوضح ائب رئيس مدينة طوخ في بيان له، أن الحملة استهدفت المرور على المحال العامة للتأكد من التزامها بمواعيد الحظر المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم غلق وتشميع 6 محلات تجارية، وورشة حرفية، وتم غلق وتشميع سايبر بناحية مشتهر، مخالف لقرار رئيس الوزراء بشأن غلق المقاهى والسيبرات وصالات الجيم والألعاب الترفيهية,

وأشار "عمر"، إلى أن الحملات مستمرة ولا تهاون مع مخالفى الحظر حفاظاً على سلامة المواطنين، وتوقيع العقوبات المقررة على المخالفين مع تحرير محاضر بتلك المالفات وإحالتها للنيابة العسكرية لإعمال شؤونها في ذلك.

وأعلنت محافظ القليوبية، تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوي الجمهورية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هي الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، و(0133222979) أرضي، و"واتس آب" على الرقم (01555573040)، و(01220055008) من التليفون المحمول.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عقد اجتماعا، باللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

الورش المخالفة
الورش المخالفة

 

تشميع المحال المخالفة
تشميع المحال المخالفة

 

كحال مالفة لمواعيد الحظر
كحال مالفة لمواعيد الحظر

 


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