اليوم السابع
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غالبية القراء يؤيدون استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا

السبت، 06 يونيو 2020 08:59 ص
غالبية القراء يؤيدون استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا  

فى سؤال بعنوان: هل تؤيد استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فى حين أجاب 36 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

يستعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لاستكمال الموسم الحالى 2019 – 2020، من بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، خلال الفترة المقبلة، بعد تقديمه اقتراحات استئناف المسابقتين فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى تسببت فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى.

النتيجة
 

 


الاتحاد الأفريقى

أبطال أفريقيا

دورى أبطال أفريقيا

الرياضة

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