غالبية القراء يؤيدون استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا

قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا

فى سؤال بعنوان: هل تؤيد استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 64% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم استكمال بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فى حين أجاب 36 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

يستعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لاستكمال الموسم الحالى 2019 – 2020، من بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، خلال الفترة المقبلة، بعد تقديمه اقتراحات استئناف المسابقتين فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى تسببت فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى.



