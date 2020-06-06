اليوم السابع
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بعد تخصيصها لتساؤلات كورونا

عودة مبادرة إسال المحافظ بالوادى الجديد للرد على كافة تساؤلات ومشاكل المواطنين

السبت، 06 يونيو 2020 11:40 ص
عودة مبادرة إسال المحافظ بالوادى الجديد للرد على كافة تساؤلات ومشاكل المواطنين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن إستئناف عرض حلقات مبادره اسأل المحافظ للرد على أسئله واستفسارات المواطنين في كافه المجالات، وذلك بطرح التعليقات على ذات الخبر وذلك في إطار التواصل المستمر مع المواطنين بعد أن كانت المبادرة مخصصة للرد على تساؤلات المواطنين بشأن فيروس كورونا فقط حيث عادت المبادرة لتلقى كافة الأسئلة حول مطالب ومشكلات المواطنين.

وكان محافظ الوادى الجديد، قررإطلاق مبادرة بعنوان "اسأل المحافظ" لتلقي مشكلات واستفسارات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك من خلال فتح باب تلقى الأسئلة من خلال التعليقات على منشور بعنوان اسأل المحافظ، ليقوم المحافظ بالرد عليها من خلال خدمة الفيديو، وتفعيل هذه المبادرة بصفة دورية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والحرص على التواصل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم ومقترحاتهم .

و أكد الزملوط أن المحافظة اطلقت أيضا مبادرة صوتك مسموع التي تهدف إلى تواصل المواطنين مع جميع رؤساء المراكز والرد عليها من خلال تخصيص ارقام ساخنة خاصة بكل مركز يمكن التواصل عليها.

جدير بالذكر أن  محافظ الوادى الجديد كان أول من طبق آليات اللقاء بالمواطنين  دوريا بجميع مراكز المحافظة الخمس، عبر الفيديو كونفرانس قبل أزمة كورونا بفترة طويلة

 

 

 

 


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