اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عودة الحياة إلى طبيعتها بباريس بعد السيطرة على كورونا.. فيديو وصور

السبت، 06 يونيو 2020 09:31 م
عودة الحياة إلى طبيعتها بباريس بعد السيطرة على كورونا.. فيديو وصور فرنسيون في كافيهات ومطاعم باريس
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد ساعات من إعلان فرنسا سيطرتها على فيروس كورونا المستجد، يحتفل الفرنسيون في العاصمة "باريس" بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث عادت المطاعم والحانات والكافيهات للعمل مجددا بعدما خففت الحكومة الفرنسية من الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المئات في مطاعم ومقاهي باريس (5)
المئات في مطاعم ومقاهي باريس

 

وامتلأت المطاعم والحانات وغيرها بالفرنسيين في العاصمة "باريس" بعد أغلاق دام نحو 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت لقطات فيديو وصورا تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تكدس الفرنسيين في المطاعم والكافيهات.

 

وعلن رئيس المجلس العلمي فى فرنسا، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة في البلاد، وفقاً لما جاء فى إذاعة مونت كارلو الدولية، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية  الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065 منذ بداية مارس الماضي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

 وخففت السلطات الفرنسية من قيود الإغلاق بخطوات أكثر انفتاحًا ضمن خطة رفع الحجر مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من المنازل، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج من جديد لحياتهم الطبيعية.

المئات في مطاعم ومقاهي باريس (4)
فرنسيات 
 
   وفي العاصمة الفرنسية "باريس" استأنفت المطاعم والكافهيات والحانات عملها، من يوم الثلاثاء، وتوافد المئات إلى الأماكن العامة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.
 
المئات في مطاعم ومقاهي باريس (3)
المئات في مطاعم ومقاهي باريس 

وتجمع الكثيرون من الفرنسيون فى المتنزهات والحدائق التى أعيد فتحها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تبعتها مؤسسات الأكل والشرب الآن فى المرحلة الثانية من رفع الإغلاق خطوة بخطوة.

المئات في مطاعم ومقاهي باريس (2)
المئات في مطاعم ومقاهي باريس  

 

 وسجلت فرنسا الجمعة، 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى زيادة بنسبة 0.2 %، ليصل إجمالى الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد فى العالم، حيث ذكرت وزارة الصحة فى بيان أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، فى الوقت الذى لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 فى مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.

 

 


باريس

اخبار باريس

كورونا في باريس

كورونا في فرنسا

عودة الحياة في باريس

السيطرة على كورونا في فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة