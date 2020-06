عودة الحياة إلى طبيعتها بباريس بعد السيطرة على كورونا.. فيديو وصور

بعد ساعات من إعلان فرنسا سيطرتها على فيروس كورونا المستجد، يحتفل الفرنسيون في العاصمة "باريس" بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث عادت المطاعم والحانات والكافيهات للعمل مجددا بعدما خففت الحكومة الفرنسية من الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وامتلأت المطاعم والحانات وغيرها بالفرنسيين في العاصمة "باريس" بعد أغلاق دام نحو 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت لقطات فيديو وصورا تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تكدس الفرنسيين في المطاعم والكافيهات.

وعلن رئيس المجلس العلمي فى فرنسا، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة في البلاد، وفقاً لما جاء فى إذاعة مونت كارلو الدولية، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065 منذ بداية مارس الماضي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وخففت السلطات الفرنسية من قيود الإغلاق بخطوات أكثر انفتاحًا ضمن خطة رفع الحجر مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من المنازل، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج من جديد لحياتهم الطبيعية.

وفي العاصمة الفرنسية "باريس" استأنفت المطاعم والكافهيات والحانات عملها، من يوم الثلاثاء، وتوافد المئات إلى الأماكن العامة مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

وتجمع الكثيرون من الفرنسيون فى المتنزهات والحدائق التى أعيد فتحها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تبعتها مؤسسات الأكل والشرب الآن فى المرحلة الثانية من رفع الإغلاق خطوة بخطوة.

وسجلت فرنسا الجمعة، 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى زيادة بنسبة 0.2 %، ليصل إجمالى الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد فى العالم، حيث ذكرت وزارة الصحة فى بيان أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، فى الوقت الذى لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 فى مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.

Since only outdoor seating allowed in Paris, cafés/restaurants grabbing every bit of space they can get! pic.twitter.com/ggvvLTHZxg

🍷Service has resumed on Paris’s café and restaurant terrasses. Diners are not allowed inside, but City Hall is letting owners extend seating outside on pavements and car parking spaces.



Some roads are even set to be pedestrianised to let cafés welcome more customers #f24 pic.twitter.com/GD9Vv07A1C