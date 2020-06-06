عودة الحياة إلى طبيعتها بباريس بعد السيطرة على كورونا.. فيديو وصور

بعد ساعات من إعلان فرنسا سيطرتها على فيروس كورونا المستجد، يحتفل الفرنسيون في العاصمة "باريس" بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث عادت المطاعم والحانات والكافيهات للعمل مجددا بعدما خففت الحكومة الفرنسية من الإجراءات والقيود التي كانت مفروضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
المئات في مطاعم ومقاهي باريس
وامتلأت المطاعم والحانات وغيرها بالفرنسيين في العاصمة "باريس" بعد أغلاق دام نحو 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت لقطات فيديو وصورا تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تكدس الفرنسيين في المطاعم والكافيهات.
#Paris #PostCovid— Sanjay Raina (@sanjayraina) June 6, 2020
Distant dream for us .... But all shall be well.#SaturdayThoughts #lockdownlessons #Covid_19 #corona#Restaurants #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/02xdqj4RKf
وعلن رئيس المجلس العلمي فى فرنسا، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة في البلاد، وفقاً لما جاء فى إذاعة مونت كارلو الدولية، جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29065 منذ بداية مارس الماضي، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
Vive les cafés, restaurants & bistrots ! ❤️ @Paris les aide pour la reprise et permet d’agrandir gratuitement les terrasses sur les trottoirs, rues et places de stationnement, en laissant l’accès aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 6, 2020
👉 https://t.co/NodUnjZhbF pic.twitter.com/Q5pAJW9AFU
وخففت السلطات الفرنسية من قيود الإغلاق بخطوات أكثر انفتاحًا ضمن خطة رفع الحجر مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من 100 كيلومتر من المنازل، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج من جديد لحياتهم الطبيعية.
فرنسيات
المئات في مطاعم ومقاهي باريس
وتجمع الكثيرون من الفرنسيون فى المتنزهات والحدائق التى أعيد فتحها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تبعتها مؤسسات الأكل والشرب الآن فى المرحلة الثانية من رفع الإغلاق خطوة بخطوة.
المئات في مطاعم ومقاهي باريس
وسجلت فرنسا الجمعة، 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى زيادة بنسبة 0.2 %، ليصل إجمالى الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد فى العالم، حيث ذكرت وزارة الصحة فى بيان أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، فى الوقت الذى لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 فى مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.
Since only outdoor seating allowed in Paris, cafés/restaurants grabbing every bit of space they can get! pic.twitter.com/ggvvLTHZxg— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) June 6, 2020
🍷Service has resumed on Paris’s café and restaurant terrasses. Diners are not allowed inside, but City Hall is letting owners extend seating outside on pavements and car parking spaces.— Catherine Norris-Trent (@cntrentF24) June 2, 2020
Some roads are even set to be pedestrianised to let cafés welcome more customers #f24 pic.twitter.com/GD9Vv07A1C
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