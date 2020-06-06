عميد اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: انتظام استلام الأبحاث وإعلان النتائج 2 يوليو

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك انتظام كامل فى عمليات استلام البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من طلاب فرق النقل بالكلية، مؤكدا عدم وجود أى معوقات أو مشاكل فى عمليات الاستلام حتى الآن.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات الاستلام الخاصة بالبحوث من الطلاب ممتدة حتى 15 يونيه الجارى، موضحا أنه فور الانتهاء من عمليات الاستلام يبدأ مباشرة أستاذ كل مادة فى عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم إنجاز عمليات التصحيح فى غضون ما لا يزيد عن 3 أسابيع تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب فى موعد 2 يوليو المقبل.

وعلى جانب آخر، يواصل طلاب جامعة القاهرة على مستوى الكليات المختلفة تقديم الرسائل البحثية إلكترونيا إلى الكليات باعتبارها بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تم إلغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث استعرض المجلس فى جلسته قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات، تقرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الإمتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين:"إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، (مع التأكيد على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة، وعدم قبول أي رسائل مقدمة منهم، إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا، أو أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية).