اليوم السابع
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عملوا ثروات من المشاكل.. قصة 5 شركات كبرى تأسست فى أوقات الأزمات

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 ص
عملوا ثروات من المشاكل.. قصة 5 شركات كبرى تأسست فى أوقات الأزمات إي بي إم - إير بي إن بي
كتب هانى الحوتى

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شهد العالم العديد من الأزمات المالية خلال القرنين الماضيين، وارتبط بتلك الأزمات ظهور كيانات اقتصادية كبرى ولذا ظهرت نظرية "في أوقات الأزمات تولد الفرص"، ونستعرض في التقرير التالي قصة 5 شركات تأسست بعد أزمات مالية عالمية، وحققت نجاحات كبرى.
 
إير بي إن بي
إير بي إن بي

1- إير بي إن بي

أسس نيثان بليكارتشيك مع زملائه شركة إير بي إن بي في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2018، وتوفر الشركة خدمة تأجير أماكن الإقامة عبر الإنترنت في مختلف بلدان العالم، وأصبحت الشركة الناشئة واحدة من الشركات الأعلى قيمة في "سيليكون فالي"، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

2- مايكروسوفت

لا يعرف الكثيرين أن عملاق الإلكترونيات شركة مايكروسوفت تأسست عام 1975 خلال أزمة النفط والركود في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست الشركة الشهيرة على يد كل من بيل غيتس وبول آلان، واللذان طورا أول برنامج لتشغيل الكمبيوتر، واستكملا تطوير الشركة حتى وصلت قيمتها السوقية لنحو 1.3 تريليون دولار.


3- شركة اتش بي

تأسست شركة الإلكترونيات اتش بي خلال أزمة الكساد العظيم عام 1939، على يد ويليم هوليت ودايفيد باكارد برأس مال قيمته 538 دولار وبدأت الشركة سنواتها الأولى في تصنيع منتجاتها الإلكترونية لمجالي الصناعة والزراعة، وتوسعت في أنشطة أخرى عديدة مثل إنتاج الكمبيوتر والطابعات حتى وصلت القيمة السوقية لها لأكثر من 23 مليار دولار.


4- والت ديزني

خلال أزمة التضخم المفرط في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1923، أسس رسام الكارتون والت ديزني أول فيلم قصير بعنوان أليس بلاد العجائب، والذى طور العديد من الأفلام الكرتونية حققت نجاحاً ضخماً، ثم أسس وأخيه شركة إنتاج أفلام كرتونية ومتنزهات للأطفال، حتى أصبحت القيمة السوقية للشركة أكثر من 223 مليار دولار.

 

5- إي بي إم

وسبق نجاحات الشركات الأمريكية السابقة، تأسيس شركة البرمجيات إي بي إم خلال عام 1911، تزامناً مع أزمة الذعر الاقتصادي، ونجحت الشركة في أن يصل رأس مالها لأكثر من 114 مليار دولار، ومن أكثر شركات تكنولوجيا المعلومات ربحية، فضلا عن حصولها على أكثر براءات اختراع من أي شركة أخرى، وفوز 5 من موظفي الشركة بجوائز نوبل، و9 ميداليات الوطني للتكنولوجيا، و5 ميداليات الوطنية للعلوم.

 


ازمات اقتصادية

شركات عالمية

اخبار الاقتصاد

مايكروسوفت

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