اليوم السابع
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عمرو نادى مديرا لمستشفى ناصر العام ببنى سويف

السبت، 06 يونيو 2020 04:24 م
عمرو نادى مديرا لمستشفى ناصر العام ببنى سويف الدكتور عمرو نادي
بنى سويف أيمن لطفى

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أصدر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف قرارا  بتكليف الدكتور عمرو نادي، مديرا لمستشفى ناصر العام شمال المحافظة.

وأشارت مديرية الصحة فى بيان اليوم السبت إلى أن القرار تضمن تولى الدكتور محمد جمال المدير السابق للمستشفى منصب مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة بمبنى المديرية.

وأوضح البيان أن المدير الجديد لمستشفى ناصر يعمل طبيب أطفال، وكان يشغل منصب نائب مدير المستشفى و ضمن الطاقم الطبى لاستقبال وفرز وعزل  مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفى نفس الصدد أكد محافظ بنى سويف، على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مثنيا على الفرق والأطقم الطبية التى تتقدم الصفوف فى مجابهة تداعيات المرض ،مؤكدا على أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لا تدخر جهدا فى توفير متطلباتهم الوقائية ، واحتياجات المنظومة الصحية لمواصلة المشوار لمواجهة الفيروس بالشكل المطلوب.

 

 


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